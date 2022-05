Elezioni a Carpaneto, le priorità del programma della candidata De Micheli

Carpaneto, le priorità della candidata sindaco De Micheli: “sicurezza, sanità, servizi”.

Prosegue l’iniziativa di informazione elettorale di Liberta.it e Telelibertà. Tre domande uguali per ciascun candidato sindaco dei comuni al voto della provincia. Dopo la presentazione di sé, spazio alle priorità del programma. A Carpaneto il giro di quesiti settimanali si riapre con la candidata Patrizia De Micheli.

Quarantasette anni, madre di due figlie di 13 e 15 anni, educatrice, lavora da alcuni anni al Centro per le famiglie del Distretto di levante. Patrizia De Micheli è una dei tre candidati sindaco per il Comune di Carpaneto Piacentino, alla guida della lista civica “Noi di Carpaneto”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà