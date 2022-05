Per Ezio Marocchi “è necessario riportare presidi sanitari a Villanova”

“La chiusura dell’ospedale ha provocato un grave problema sociale e sanitario”. la premessa di Ezio Marocchi, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Villanova. “Per questo – continua Marocchi – noi vorremmo realizzare un ambulatorio di comunità a servizio dei cittadini, in particolare i più fragili e gli anziani, e faremo di tutto per riavere a disposizione il secondo medico di famiglia per l’intero comune”.

La lista civica “Villanova con Marocchi sindaco” è formata da tre donne e sette uomini, tra questi i giovani Antony Antozzi di vent’anni e Dario Montani di ventuno. “Abbiamo voglia di rinnovare il comune attraverso nuove idee” sottolinea Marocchi, tecnico comunale classe 1966.