“Promuovere il turismo fluviale a Monticelli”. Le idee di Martina Affaticati

“Promuovere l’intero territorio comunale attraverso la valorizzazione di Isola Serafini, investendo nelle potenzialità del turismo fluviale con quelle del cicloturismo”. L’obiettivo Martina Affaticati, sostenuta dalla lista civica “Monticelli Attiva” formata da sei uomini e sei donne accumunati dalla volontà di mettersi a servizio del proprio paese.

Per Affaticati – laureata in economia e finanza e reduce da dieci anni in consiglio comunale – sarà necessario “prevedere degli attracchi a monte e a valle dell’attuale conca di navigazione in modo da consentire la navigabilità a tutte le imbarcazioni private a uso turistico”. “Inoltre – spiega il candidato sindaco – cercheremo di interconnettere la navigazione con i sentieri ciclabili, prevedendo aree di sosta attrezzate”.