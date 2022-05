Elezioni a Carpaneto, le priorità del programma del sindaco ricandidato Arfani

Prosegue il giro settimanale di domande ai candidati sindaco in lizza per il comune di Carpaneto. Anche per il sindaco uscente, Andrea Arfani, dopo aver ascoltato le motivazioni della ricandidatura, il secondo quesito riguarda le priorità del programma, tra continuità e novità.

Trentatré anni, avvocato, sindaco uscente, Arfani è uno dei tre candidati per il Comune di Carpaneto Piacentino. Guida la lista civica “Carpaneto insieme” sostenuta da Lega e Fratelli d’Italia, 6 donne e 6 uomini con un ricambio totale dell’attuale comparto femminile.