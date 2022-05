Pubblicati i fac simile delle schede elettorali dei cinque comuni al voto il 12 giugno

Sul sito della Prefettura di Piacenza sono stati pubblicati i fac simile delle schede elettorali dove i cittadini di Piacenza, Carpaneto, Monticelli, Bettola e Villanova indicheranno la propria preferenza tra i candidati sindaci in corsa per le elezioni amministrative del 12 giugno.

Nel capoluogo piacentino gli elettori troveranno all’interno della scheda elettorale la coalizione che appoggia la candidatura di Stefano Cugini in alto a sinistra; appena sotto Corrado Sfroza Fogliani e poi le sei liste a sostegno di Katia Tarasconi.

Nella parte destra della scheda elettorale si troveranno difronte alla coalizione che appoggia la ricandidatura di Patrizia Barbieri, seguita da Maurizio Botti e Samanta Favari.

Andando in provincia invece, a seguito del sorteggio organizzato in ognuno dei comuni interessati dalla competizione elettorale, i cittadini di Bettola troveranno nella scheda prima il nome di Paolo Negri che si ricandida per il secondo mandato, al centro Mauro Bruzzi e in basso Fabio Ottilia. In Val Chero, la prima lista a essere stata sorteggiata è quella a sostegno di Ferdinando Sidoli, al secondo posto Patrizia De Micheli e infine Andrea Arfani, che tenta il secondo mandato.

A Monticelli sono in due i candidati in corsa: il primo sorteggiato è stato il sindaco uscente Gimmi Distante – quindi il suo simbolo sarà in alto a sinistra – appena sotto il simbolo della lista che appoggia Martina Affaticati. Stesso discorso per Villanova, dove il primo cittadino uscente Romano Freddi (simbolo in alto) sfiderà Ezio Marocchi (simbolo in basso).

LA SCHEDA ELETTORALE DI PIACENZA:

LA SCHEDA ELETTORALE DI BETTOLA:

LA SCHEDA ELETTORALE DI VILLANOVA:

LA SCHEDA ELETTORALE DI MONTICELLI:

LA SCHEDA ELETTORALE DI CARPANETO: