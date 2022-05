“Continueremo a valorizzare il parco del Lancone”. Freddi tenta il tris a Villanova

“Isola Giarola e il parco del Lancone rappresentano un’area meravigliosa, godibile e apprezzabile in ogni sua dimensione; per questo è compito dell’amministrazione, in collaborazione con le associazioni locali, renderla fruibile attraverso manutenzione e pulizia”. Sono le parole di Romano Freddi, che si presenterà alle elezioni del 12 giugno sostenuto dalla lista “Vivere Villanova”.

“Continueremo a tutelare la biodiversità e a valorizzare l’intero parco del Lancone” la promessa di Freddi che – appoggiato dalla stessa squadra che ha collaborato con lui in questi ultimi cinque anni – tenterà di affronatre il terzo mandato consecutivo alla guida del paese di Verdi e delle ciliegie.