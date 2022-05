Affaticati: “Una nuova scuola aperta a tutta la comunità di Monticelli”

“Un nuovo edificio scolastico in tempi celeri che possa diventare un punto di riferimento non solo per la crescita e l’apprendimento dei nostri ragazzi, ma anche luogo d’incontro per tutta la comunità”. Tra i punti principali del programma elettorale di Martina Affaticati – sostenuta dalla lista civica “Monticelli Attiva” – c’è l’edilizia scolastica.

Per Affaticati “necessario realizzare uno spazio aperto a tutti che ci permetterà di potenziare i servizi accessori a quelli didattici come il centro educativo, l’assistenza ai bambini cin difficoltà di apprendimento, prescuola, doposcuola e servizio mensa”.