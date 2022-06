“Obiettivi pragmatici a favore della comunità”. Le idee di Gimmi Distante in ottica Pnrr

“Il Pnrr è una grande opportunità per il territorio anche se per i comuni piccoli ci sono diverse problematiche”. L’opinione di Gimmi Distante che ha le idee chiare a riguardo del futuro di Monticelli in ottica Pnrr. “Transizione energetica, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici e degli spazi comunali” le prerogative su cui punta “Monticelli nel cuore”: lista civica di centrodestra che sostiene Distante in vista delle elezioni del 12 giugno.

“Puntiamo su obiettivi pragmatici a favore della comunità” sostiene Distante, avvocato classe 1975 che tenta il bis alla guida del Comune di Monticelli.