Monticelli: due volti nuovi per la giunta, Migliorati vicesindaco

Migliorati sarà anche vicesindaco. Avrà le deleghe allo sviluppo economico, Suap, turismo, servizi cimiteriali, e avrà per quanto riguarda il commercio, l’aiuto della consigliera Marilina Fornasari.

Cassandra Dagani ricoprirà l’incarico di assessore al servizio minori e disabili, socio assistenziale, cultura, biblioteca e rapporti con le associazioni, e avrà come diretto collaboratore il consigliere Enrico Giarola per quanto riguarda la Sanità.

Katuscia Ciliberto sarà l’assessore ai servizi scolastici mentre Cristian Secchi avrà la delega a lavori pubblici, urbanistica e edilizia privata; si avvarrà della collaborazione del consigliere Leonardo Benedusi per quanto riguarda l’ambiente.

Il sindaco Distante ha tenuto per se stesso le deleghe ad affari finanziari, servizi generali, personale, transizione digitale, polizia locale, protezione civile e tutto quanto non espressamente dichiarato. Avrà la collaborazione del consigliere Matteo Rossi per quanto riguarda la sicurezza, l’agricoltura, la caccia e pesca, oltre che la collaborazione del consigliere Ezio Cremona per lo sport.

Assessore “esterno”

Con l’annuncio delle nomine è stato inoltre reso noto che un assessore, Cristian Secchi, sarà esterno al consiglio comunale, essendosi fermato al decimo posto tra le preferenze e quindi fuori dai primi otto, eletti consiglieri. La classifica iniziale comunicata non era infatti corretta. Una rettifica ha stabilito che l’ottavo, nono e decimo, in base alle preferenze, 26 a pari merito per ognuno di loro, sono stati rispettivamente Katuscia Ciliberto, Ombretta Manesta e Cristian Secchi, ordine stabilito dall’inserimento nella lista.