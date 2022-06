Carpaneto, in giunta due volti nuovi: Rapaccioli e Bertoli Merelli  

Due volti nuovi entreranno a far parte della giunta di Carpaneto guidata dal sindaco rieletto Andrea Arfani: sono Silvia Rapaccioli , imprenditrice e consulente automobilistica alla delegazione Aci di Carpaneto e contitolare di agenzia di pratiche auto che assumerà le deleghe alle politiche per le famiglie e giovani, attività produttive e sviluppo economico e Francesca Bertoli Merelli, imprenditrice agricola con particolare riferimento all’indirizzo cerealicolo, responsabile provinciale del coordinamento Donna-impresa di Coldiretti, già consigliere del Consorzio di bonifica che sarà responsabile del comparto agricoltura e tutela del territorio, con ulteriore delega a scuola e istruzione.

Le deleghe non assegnate saranno spartite tra i consiglieri e il sindaco stesso. In totale la giunta sarà quindi formata da sette consiglieri, tutti con un ambito di incarico ben preciso per raggiungere al meglio gli obiettivi prefissati.