Nuovi servizi digitali: gli abitanti scelgono tra 10 progetti. Voto da domenica

Domenica si apre la fase di voto del percorso partecipativo dell’Unione Valnure Valchero che intende rendere più digitale i cinque Comuni che ne fanno parte (San Giorgio, Podenzano, Vigolzone, Carpaneto e Gropparello). “Digitale Bene Comune” è il titolo di questo percorso che, coordinato dalla cooperativa Pares, è iniziato a febbraio 2022 coinvolgendo i cittadini e le realtà associative dell’Unione che hanno portato tante proposte, dieci delle quali sono diventati veri e propri progetti che domenica saranno presentati a Carpaneto, alle 9, nella sala Bot del municipio, in un incontro aperto a tutti.

Domenica poi prende avvio la fase del voto (da 4 settembre al 18 ottobre) che consentirà ai progetti più votati di essere finanziati (grazie ai 25mila euro messi a disposizione dall’Unione Valnure Valchero con il supporto della Regione Emilia Romagna) e quindi realizzati.

A grandi linee, i progetti in gara riguardano la formazione digitale per i docenti e gli imprenditori, l’allestimento di luoghi pubblici per lo smart working, la mappatura di sentieri e qr code per conoscere luoghi storici, realizzazione di database per repertorio musicale ecclesiastico, sportelli fissi e mobili per aiutare i cittadini nell’utilizzo dei servizi online, e poi digitale come mezzo di integrazione giovanile. Possono votare i residenti nell’Unione Valnure Valchero dai 16 anni di età e i non residenti che però vivono in modo continuativo il territorio (per esempio lavorano o fanno volontariato). Si potrà votare ai banchetti che saranno allestiti sul territorio (il primo domenica a Carpaneto per tutto il giorno davanti al municipio) o online su valnurevalchero.partecipa.online fornendo indirizzo mail, codice fiscale e numero di cellulare. Occorre indicare almeno due preferenze.