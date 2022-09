Elezioni presidente della Provincia, sorteggiato l’ordine candidati in scheda

L’Ufficio elettorale provinciale, a conclusione dell’esame della documentazione pervenuta, ha dichiarato ammesse le candidature alla carica di Presidente della Provincia di Piacenza di Paola Galvani e di Monica Patelli.

È stato effettuato anche il sorteggio in base al quale i nominativi delle due candidate a Presidente della Provincia di Piacenza saranno riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti elettorali. Questo l’esito: N. 1: Patelli Monica; N. 2: Galvani Paola.

Le elezioni del nuovo presidente della Provincia di Piacenza si svolgeranno sabato 24 settembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nel seggio che sarà ubicato presso l’ISII “G. Marconi” piano terra, Edificio “E”–blocco Officine, con accesso in via Nasolini, 5 a Piacenza: sono chiamati al voto 557 tra sindaci e consiglieri dei 44 Comuni del territorio (sono esclusi Cerignale e Corte Brugnatella, in quanto commissariati).