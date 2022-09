In Provincia l’ultimo consiglio prima del voto. “Servono fondi per i ponti”

Via libera al piano 2022-2029 per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. All’apparenza il budget è notevole – 11 milioni di euro – ma, conti alla mano, le necessità tecniche vanno ben oltre. “Solo i lavori di sistemazione dei ponti di Travo e Tuna ammonterebbero a dieci milioni di euro, senza tralasciare i restanti novecento chilometri di strade”, conferma Davide Marenghi, dirigente del servizio alla viabilità.

Oggi, intanto, il consiglio provinciale ha approvato la ripartizione e l’utilizzo di questa tranche di fondi. Lo ha fatto nell’ultima seduta prima delle elezioni di domenica 25 settembre per il rinnovo del vertice di corso Garibaldi. La chiamata alle urne si svolgerà con voto ponderato tra gli amministratori locali del territorio, in concomitanza con la tornata nazionale per i componenti del Parlamento. Dall’aula è arrivato un in bocca al lupo alle candidate Paola Galvani e Monica Patelli: la prima, sindaco di Rottofreno, in rappresentanza del centrodestra, la seconda, sindaco di Borgonovo, per il centrosinistra.

“PROVINCIA FUORI DALL’ASP” – Il consiglio provinciale ha dato l’ok al bilancio consolidato che riguarda le società partecipate. “La presenza di quote della Provincia nell’Asp Città di Piacenza non ha motivo di proseguire – interviene il presidente Franco Albertini – occorre richiedere l’uscita dalla società”. A far discutere è stata anche la mancata adesione dell’ente di corso Garibaldi all’aumento di capitale in Piacenza Expo, come puntualizzato da Lodovico Albasi. “In base alla perdita di competenze della Provincia – ribatte Albertini – abbiamo ritenuto di non investire altre risorse”.

“STUDENTI LASCIATI A PIEDI” – Patrizia Calza segnala “forti criticità sul trasporto pubblico locale con la ripartenza delle lezioni, ad esempio da piazza Cittadella a Gragnano e Agazzano. Occorrono mezzi aggiuntivi”. Galvani, consigliere con delega all’istruzione, spiega che “il monitoraggio è in corso e il rinforzo dei pullman è già stato effettuato su alcune tratte. Dopo l’introduzione della gratuità del trasporto pubblico per gli studenti con Isee basso, voluta dalla Regione, gli utenti sono aumentati in modo evidente. Ecco spiegata l’esigenza del potenziamento”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: