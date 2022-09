Monica Patelli è il nuovo presidente della Provincia con il 52,8% delle preferenze

Il sindaco di Borgonovo Monica Patelli è il nuovo presidente della Provincia di Piacenza.

Sostenuta ufficialmente dagli amministratori di centrosinistra, ha superato con il 52,77% delle preferenze la portabandiera del centrodestra, il sindaco di Rottofreno Paola Galvani.

Il voto, possibile nell’aula magna dell’Isii Marconi dalle 8.00 alle 20.00, era riservato ai soli amministratori eletti nei Comuni piacentini, “pesato” proporzionalmente secondo la popolazione residente.

Quindi si è creato una sorta di paradosso: pur avendo preso più voti (265 contro 217), Galvani si è vista superare a causa del quoziente attribuito alle singole preferenze. Decisivo, come era facile immaginare, il Comune di Piacenza, i cui consiglieri si sono schierati per 23-9 a favore di Patelli.

Complessivamente si sono recati al voto 489 aventi diritto su 558 totali, per un’affluenza pari all’87,63%.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà