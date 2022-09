Alle 12.00 affluenza al 24,25%, Piacenza la migliore in Emilia Romagna

Affluenza stabile nella provincia di Piacenza per le elezioni politiche. Alle 12.00 di oggi, secondo i dati del ministero dell’Interno, aveva votato il 24,25% dei 209.162 aventi diritto, una percentuale praticamente identica alle stesse consultazioni del 2018.

Il Comune con l’affluenza più alta è Travo (29,32%), seguito da san Pietro in Cerro (28,75%) e Gazzola (28,08%). In coda Cerignale (18,35%), molto bassa anche a Fiorenzuola (20,58%). Nel comune di Piacenza a mezzogiorno aveva votato il 24,40% degli aventi diritto.

A livello nazionale, l’affluenza media è del 19,21%, in Emilia Romagna del 23,46%: la provincia con il dato migliore è proprio Piacenza.

