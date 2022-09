Elezioni, a Piacenza crolla l’affluenza nel pomeriggio: alle 19.00 era al 58,28%

Fotoservizio Claudio CavalliNel pomeriggio è crollata l’affluenza al voto per le elezioni politiche nella provincia di Piacenza. Dopo un dato che alle 12.00 era sostanzialmente identico alle consultazioni del 2018, alle 19.00 la rilevazione del ministero dell’Interno era al 58,28% degli aventi diritto, contro il 65,43% di quattro anni e mezzo fa.

Piacenza scende così sotto la media regionale (59,74%).

AFFLUENZA ORE 12.00

Affluenza stabile nella provincia di Piacenza per le elezioni politiche. Alle 12.00 di oggi, secondo i dati del ministero dell’Interno, aveva votato il 24,25% dei 209.162 aventi diritto, una percentuale praticamente identica alle stesse consultazioni del 2018.

Il Comune con l’affluenza più alta è Travo (29,32%), seguito da san Pietro in Cerro (28,75%) e Gazzola (28,08%). In coda Cerignale (18,35%), molto bassa anche a Fiorenzuola (20,58%). Nel comune di Piacenza a mezzogiorno aveva votato il 24,40% degli aventi diritto.

A livello nazionale, l’affluenza media è del 19,21%, in Emilia Romagna del 23,46%: la provincia con il dato migliore è proprio Piacenza.