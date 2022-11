Monica Patelli ai dirigenti della Provincia: “Insieme a servizio del territorio”

Il presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli ha incontrato dirigenti e collaboratori dell’ente durante un sentito momento di saluto e di ascolto che si è tenuto questa mattina in sala Consiglio.

La presidente Patelli – introdotta dal direttore generale Vittorio Silva e dal segretario generale Luigi Terrizzi – ha sintetizzato studi ed esperienze lavorative (compresa quella nell’ente di Corso Garibaldi, con altri compiti, prima della riforma Delrio), l’attuale impegno come sindaco del Comune di Borgonovo, la sua attività nel volontariato e nel sociale e il suo ruolo di mamma, per poi raccontare le ragioni della decisione di candidarsi alla presidenza della Provincia per le elezioni dello scorso 24 settembre.

“Ho la consapevolezza del fatto che la presidenza della Provincia – ha spiegato Monica Patelli a dirigenti e collaboratori – è un grande onore e una grande responsabilità. Si tratta di una sfida impegnativa, per la quale so che potrò contare sulle vostre professionalità e sul vostro supporto. Il contributo di ciascuno di voi sarà prezioso e confermerà che questo ente è composto da persone competenti, con un forte senso di appartenenza e con una profonda e riconosciuta cultura del servizio al territorio e ai suoi cittadini”.