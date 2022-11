Assemblea On Er: fondi per i Comuni in difficoltà e cooperazione sociale

La nuova legge regionale per supportare i comuni in difficoltà finanziaria, i dati sulla cooperazione sociale, i question a tema di infrastrutture, lavoro, animali e sanità. E poi le iniziative in Assemblea dedicate alla donne iraniane e al loro coraggio. Sono i temi della 34° puntata di Assemblea On Er, il settimanale dell’Emilia-Romagna che racconta le attività dell’Assemblea legislativa e che va in onda nelle tv e radio regionali.

Nell’ultima seduta di consiglio regionale l’aula di viale Aldo Moro ha approvato la proposta della giunta che prevede l’istituzione di un fondo da 650mila euro nel triennio 2022-2024 per sostenere le amministrazioni comunali che hanno difficoltà di bilancio. I Comuni che vi aderiranno dovranno sottoscrivere con la Regione precisi impegni di rientro del disavanzo finanziario in cui si trovano.

In questa puntata anche un focus sulla cooperazione sociale di cui si è discusso in commissione: in Emilia-Romagna, infatti, il settore occupa 54mila persone e produce un fatturato di 2,3 miliardi di euro. E poi le richieste e le proposte sulla diga di Vetto, sugli ospedali veterinari, sulla spesa farmaceutica e sulla situazione che si è creata tra la dirigenza di Bologna fiere e i sindacati.

Spazio, infine, alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con i numeri, purtroppo in crescita, dei reati contro le donne e con la mostra fotografica dal titolo “Come l’acqua. Le donne (in)visibili dell’Iran”.