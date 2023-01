Il ricordo del coraggio delle donne iraniane e afghane in municipio a Gragnano

Il ricordo delle donne iraniane e afghane al consiglio comunale di Gragnano perchè “anche in una piccola realtà è doveroso che in un luogo Istituzionale si affrontino temi così importanti e soprattutto non venga dimenticato chi è stato protagonista di comportamenti così coraggiosi e ammirevoli”. La spiegazione degli amministratori di Gragnano, guidati dal sindaco Patrizia Calza, che durante l’ultimo consiglio comunale hanno voluto ricordare le donne iraniane , impegnate insieme agli uomini che le affiancano , in una battaglia di civiltà nel loro Paese, nonché per le donne afghane che stanno subendo ulteriori provvedimenti restrittivi della loro libertà .

L’occasione è stata la convocazione del consiglio comunale per l’approvazione del Documento unico di programmazione e il bilancio preventivo. “Le entrate correnti previste sono pari a 3.400.000 euro di cui 1.330.000,00 per Imu, in forza di previsione effettuata sulla base dell’assestato del 2022, mentre euro 405.000 derivano da addizionale Irpef” ha riferito l’assessore al Bilancio Alberto Frattola. La discussione ha evidenziato non solo il mantenimento di tutti i servizi in essere ma anche il potenziamento di alcuni di essi, in particolare per il settore sociale, che con 750.00,00 euro, pari al 25% delle uscite correnti, costituisce la quota più importante delle uscite, confermando così l’attenzione dell’amministrazione per le persone più in difficoltà.