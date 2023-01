Ponte dell’olio, si dimette il consigliere Rossi. “Perse occasioni per i giovani”

Si è dimesso dal suo ruolo il consigliere comunale Marco Rossi, seduto tra i banchi della minoranza insieme a Federico Ratti dal 2019, eletti come consiglieri del gruppo “Insieme per cambiare il futuro”, recentemente sciolto e trasformato in Gruppo Misto. “Motivi di lavoro mi impediscono proseguire l’incarico che mi era stato affidato nel maggio 2019 – dice motivando le sue dimissioni, presentate durante l’ultimo consiglio comunale del 2022 -.

E’ stata una decisione sofferta e molto ponderata, ma proseguire il mandato con il rischio di essere solo un mero osservatore non è nel mio carattere”. Ringraziando Federico Ratti per averlo voluto nella sua squadra candidata ad amministrazione Ponte dell’olio (ha poi vinto Alessandro Chiesa) e i cittadini, Rossi ha poi lasciato una raccomandazione all’amministrazione comunale, di avere “un occhio di riguardo per i nostri ragazzi; in questi anni si sono perse troppe opportunità, in parte causa Covid, ma le occasioni per rimediare ci sono state e purtroppo non le abbiamo colte”.

Le dimissioni di Rossi sono state una sorpresa per l’amministrazione Chiesa, il quale, insieme al vicesindaco Fabio Callegari e a nome di tutta la giunta e il consiglio, ha ringraziato il consigliere per aver svolto il suo ruolo con serietà e costanza, pungolo importante per l’attuale amministrazione, evidenziando al contempo l’impegno dell’amministrazione riguardo ai giovani.

Al posto di Marco Rossi dovrebbe subentrare Mario Bulfari, già consigliere con la giunta guidata da Sergio Copelli.