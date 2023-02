Carenza vigili, Rivergaro mette a disposizione un posto in più per la Polizia locale

Pochi vigili nell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta? Il comune di Rivergaro è disposto a fare la sua parte, rinunciando all’assunzione di nuovo personale per i suoi uffici per metterlo a disposizione della polizia locale intercomunale. Non si tratta di un’assunzione vera e propria, ma una prima disponibilità verso un aumento dell’organico dei vigili, che rappresenta comunque una novità.

La carenza di agenti nel territorio intercomunale di Rivergaro, Gossolengo, Gragnano, Rottofreno e Calendasco è una questione vecchia quasi quanto l’Unione stessa. E a intervalli regolari, arrivano le richieste di cittadini e amministratori che chiedono rinforzi. “In tanti ci chiedono come mai Rivergaro non assume più vigili rispetto a quelli esistenti” spiega il sindaco Andrea Albasi. “Prima di tutto è utile ricordare che i Comuni non assumono direttamente i vigili, cosa in capo all’Unione, bensì mettono a disposizione quote di personale. Sarà poi l’Unione a decidere i tempi e le modalità delle nuove assunzioni. Gli ultimi due ingressi si devono alla disponibilità dei comuni di Rottofreno e Gossolengo ma ora siamo pronti a mettere a disposizione anche noi un ulteriore posto di agente”.

L’articolo su Libertà