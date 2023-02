Ostellari a Piacenza. “Nuove assunzioni per risolvere le criticità della Procura”

“Ho incontrato il procuratore capo di Piacenza, dottoressa Maria Grazia Pradella. Mi ha rappresentato le gravi scoperture dell’ufficio che dirige. Ho assunto l’impegno di favorire una relazione diretta con il Ministero e aprire un confronto per superare le criticità che ha evidenziato” sono le parole di Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia ai margini dell’incontro con il procuratore di Piacenza.

“Se la Giustizia è lenta, anche il Paese fatica a ripartire – il commento di Ostellari -. Nuove assunzioni di personale amministrativo e magistrati non devono essere considerate come costi, ma come investimenti”.