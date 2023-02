Segreteria del Pd, nei circoli in provincia Bonaccini davanti a De Micheli

Il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in testa nelle preferenze dei circoli del Partito democratico sia a livello nazionale che locale. In provincia di Piacenza, gli iscritti l’hanno preferito a Paola De Micheli, arrivata seconda con il 29,89%, Elly Schlein ferma al 17,43% e Gianni Cuperlo con il 5,56%. Si sono concluse ieri le convenzioni nei circoli di Piacenza e provincia che hanno visto coinvolti le iscritte e gli iscritti del Pd per la prima tappa del congresso nella marcia di avvicinamento all’elezione del segretario nazionale.

Grande soddisfazione da parte del comitato locale di Bonaccini: “Vogliamo ringraziare tutte le persone del comitato e gli iscritti dei vari circoli che hanno sostenuto Bonaccini, premiandolo anche nel nostro territorio come il candidato più idoneo a guidare il Partito nella necessaria svolta che tutti auspichiamo. Ora il massimo impegno è rivolto alla seconda fase, quella più importante, delle primarie “aperte” a tutti, che vedranno in lizza i due candidati più votati a livello nazionale, Bonaccini e Schlein: si voterà domenica 26 febbraio dalle 8.00 alle 20.00″.

Alle primarie potranno votare cittadine e cittadini italiani nel territorio di competenza provvisti di documento di identità e tessera elettorale. I cittadini minori dai 16 anni in su, i fuori sede e gli stranieri possono votare solo se pre-registrati.

L’esito della votazione in città e provincia:

Bonaccini 246 voti (47,13%)

De Micheli 156 voti (29,89%)

Schlein 91 voti (17,43%)

Cuperlo 29 voti (5,56%)