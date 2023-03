“A Piacenza cresce il numero di aziende che investono in sostenibilità ambientale”

“La sostenibilità ambientale non è più un elemento periferico nella gestione dell’azienda, ma un pilastro su cui progettare il futuro”. Nella cornice della Volta del Vescovo si è tenuto un convegno promosso da Tuttoambiente in sinergia con Confindustria Piacenza, Il Sole 24 ore e Ass.iea, associazione italiana esperti ambientali con al centro la riduzione dei rischi e l’incremento delle opportunità legate all’idea di sviluppare il governo dell’impresa in modo sostenibile.

Nel 2010 solo il 20% delle imprese dichiaravano di avere effettuato investimenti in sostenibilità. “Nel 2020 – è emerso durante il convegno a cui hanno partecipato circa 140 imprenditori da tutta Italia – il numero di imprese che ha investito tra le matrici legate alla sostenibilità ambientale è quasi triplicato”. “L’ostacolo più grande è ancora quello della burocrazia – commenta Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza -. Tutte le volte che si parla di economia circolare le autorizzazioni che sono richieste sono molto pesanti, perciò uno snellimento burocratico sarebbe opportuno”. “Anche a Piacenza le imprese continuano a incrementare gli investimenti legati alla sostenibilità – prosegue Rolleri -. Sta aumentando la sensibilità degli imprenditori e le nuove generazioni sono attente a queste tematiche quindi investire risorse in una politica ambientale rende le aziende più attrattive”.

Per l’amministratore delegato di Tuttoambiente Stefano Maglia “l’equilibrio tra ecologia ed economia per quanto riguarda l’attività d’impresa è fondamentale, per questo oggi abbiamo proposto in anteprima nazionale una nuova visione di governance attenta alla consapevolezza e alla crescita dal punto di vista sia economico che di sostenibilità ambientale”.