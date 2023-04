Aziende piacentine a lezione dai ricercatori del Musp. “Il futuro è innovazione”

Ricerca, innovazione, formazione e sviluppo. E’ sulla base di questi valori che Cna Piacenza ha organizzato per alcune aziende meccaniche piacentine, ma anche di Parma, una visita al laboratorio Musp del Tecnopolo di Casino Mandelli.

“Il Musp – ha commentato il Direttore di Cna Piacenza, Enrica Gambazza, presente alla visita insieme a Barbara Villaggi, Referente di Cna Produzione – è un’eccellenza del nostro territorio, una realtà che grazie alle competenze dei suoi ricercatori, al supporto del Politecnico, dell’Università Cattolica e di altre importanti realtà piacentine del comparto meccanico, è in grado di offrire alle nostre aziende un concreto supporto per migliorare ed innovare i processi produttivi. Come associazione crediamo molto nell’innovazione, nella ricerca e nella formazione, con l’obiettivo di aiutare le nostre imprese non solo a migliorare le perfor-mance aziendali ma anche ad essere sempre più attrattive nell’attuale contesto produttivo sempre più selettivo e competitivo. Il riscontro è stato molto positivo, e dai commenti che abbiamo raccolto è ipotizzabile che alcune delle aziende che hanno preso parte a questo incontro inizieranno una collaborazione con il Musp”.

Accolti dal Direttore scientifico del Musp Michele Monno, dall’Innovation manager Matteo Lombardi e dalla Responsabile della comunicazione Benedetta Cesare, i rappresentanti delle aziende che hanno partecipato all’incontro – Mecal Srl, Label 2000, Umpas, Co.Met, TGR, CLM e Metaltecno – hanno potuto osservare da vicino alcune prove di laboratorio frutto della ricerca e della sperimentazione che i tecnici Musp conducono su materiali, macchine utensili e sistemi di produzione. Macchine a scansione laser, robot applicati alla meccanica, stampanti 3D, ma anche materiali metallici ultraleggeri frutto di ricerche e spe-rimentazioni.

“Il Musp – ha detto il professore Monno durante la visita – può essere considerato come un anello di congiunzione tra l’Università, e non a caso la maggior parte dei nostri tecnici e ricercatori proviene dal Politecnico di Milano, e le imprese. Qui si fa ricerca avanzata che permette di avere innovazione del prodotto e dei processi di produzione, in un’ottica di sostenibilità am-bientale ed economica. La nostra mission è quella di rendere le aziende del territorio più competitive, fornendo loro supporti tecnici, tecnologici e anche formativi. Nei suoi primi di-ciotto anni di vita il Musp ha fornito tecnologia e innovazione a molte aziende piacentine, ma già da un po’ di tempo stiamo avendo richieste e committente anche da realtà industriali europee e americane”.