Dalla Regione 501mila euro per il recupero di 25 alloggi sfitti. Via libera dai sindaci

Si è riunito questa mattina nella sede di Acer il Tavolo territoriale delle Politiche abitative che ha approvato all’unanimità la distribuzione delle risorse provenienti dal finanziamento regionale dal valore di 501mila euro in tema di recupero degli alloggi sfitti.

Il presidente di Acer Marco Bergonzi ha sottolineato “la collaborazione piena del territorio piacentino che ha consentito di utilizzare tutti i fondi concessi a Piacenza senza rimandare indietro un solo euro”. La Regione, infatti, oltre ad aver stabilito la quota parte da assegnare al territorio piacentino, ha già indirizzato la suddivisione tra i Comuni in base ad un primo riparto effettuato sulla base degli algoritmi dei parametri previsti dal Bando. “In realtà – spiega Bergonzi – non tutti i Comuni a cui sono stati assegnati i fondi hanno a disposizione alloggi sfitti da riqualificare. Per questo, ringrazio Monica Patelli per il Comune di Borgonovo, Paola Galvani di Rottofreno e Gimmi Distante di Monticelli per aver ‘ceduto’ la propria quota di risorse a Comuni nei quali si trovano alloggi sfitti che necessitano di interventi di recupero. In questo modo, abbiamo potuto assegnare ulteriori 9.600 euro a Cadeo, 7.500 a Castelvetro e 5mila a Ponte dell’Olio per portare a compimento la riqualificazione dei loro alloggi sfitti”.

Con questi 22 mila euro recuperati grazie alla collaborazione dei sindaci del territorio, Piacenza utilizza tutti i 501mila euro erogati dalla Regione e non dovrà quindi restituire nulla, sistemando 25 alloggi in totale (con una spesa media di 20mila euro ciascuno): 16 a Piacenza e 9 in provincia. Più precisamente, 1 a Podenzano, Ponte dell’Olio, Sarmato, Gragnano, Castelvetro, Castel San Giovanni e Cadeo; 2 a Fiorenzuola.