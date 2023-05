Industriando: viaggio nel mondo delle aste con la canadese Ritchie Bros

La puntata di questa sera di Industriando è dedicata a Ritchie Bros, la più importante casa d’aste di mezzi industriali al mondo, presente in Italia con la sua sede di Caorso. Nel comune piacentino il colosso canadese organizza periodicamente le proprie aste, in cui acquirenti da tutto il mondo possono toccare con mano macchinari nuovi e usati per i settori più disparati, come le costruzioni, i trasporti, l’agricoltura e il sollevamento dei materiali.

La società nasce nel 1958 in Canada, dove i tre fratelli Ken, Dave e John Ritchie (da qui il nome “Ritchie Bros”, ovvero “Fratelli Ritchie”) conducono le prime aste senza riserva. Caratteristica, quest’ultima, che continua a contraddistinguere la casa d’aste nonostante l’evoluzione registrata nel corso degli anni.

Se prima infatti le aste venivano svolte fisicamente nella sede di Caorso – come in tutte le altre – dopo la pandemia la società ha deciso di adattarsi per rendere più semplice la partecipazione di acquirenti internazionali, introducendo un marketplace e le aste online. In questo modo coloro che sono interessati ai mezzi da ogni parte del mondo possono visionare i macchinari presenti a Caorso e piazzare la propria offerta il giorno dell’asta. Nonostante questa evoluzione tecnologica, tuttavia, il lavoro della casa d’aste resta fortemente basato sui rapporti umani nei confronti dei clienti, come sarà possibile vedere anche all’interno della puntata.

Per non perdersi i segreti di una realtà così interessante presente sul nostro territorio non resta che sintonizzarsi alle 20.05 questa sera su Telelibertà, oppure recarsi sul portale web telelibertà.tv (nel quale è possibile seguire in diretta la trasmissione o recuperarla in un secondo momento).

