Una poltrona per tre a Castelvetro: in corsa Albanesi, Targon e Granata

E’ il comune più popoloso dei quattro presenti in questa tornata di elezioni amministrative. Saranno 4.365 i cittadini di Castelvetro chiamati alle urne per scegliere il prossimo sindaco. Urne aperte dalle 7.00 alle 23.00 di oggi e dalle 7.00 alle 15.00 di domani.

Tre i candidati in corsa: Francesca Albanesi per “Castelvetro futura”, Paolo Targon sostenuta da “Vivi Castelvetro” e Silvia Granata appoggiata da “Castelvetro per te”.