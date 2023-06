Assemblea di Confindustria, Carlo Bonomi e 500 giovani per il patto generazionale

E’ il futuro al centro della 78esima assemblea di Confindustria Piacenza. Un’assemblea con protagonisti 500 giovani studenti delle scuole superiori, dell’Università Cattolica e del Politecnico. Con loro ci sarà anche il presidente nazionale Carlo Bonomi, che interverrà al termine della tavola rotonda coordinata dal giornalista Andrea Bignami e partecipata dal docente dell’Università Cattolica Paolo Rizzi, Francesca Polti, presidente e amministratrice delegata di Polti Spa, Camilla Colucci, cofondatrice di Circularity, e dal presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri.

La 78esima assemblea dopo una parte privata si aprirà al pubblico dalle 17.30 a Piacenza expo. Il titolo è “Fabbrichiamo il Futuro – Imprenditori e giovani per crescere insieme”. L’obiettivo è quello di promuovere un “patto generazionale” tra imprese e studenti. Il professore Paolo Rizzi esporrà i risultati di una ricerca inedita del Lel, il Laboratorio di economica locale della Cattolica che dirige, nei dati viene quantificato scientificamente il ruolo dell’industria sul territorio in termini di ricchezza generata, valore aggiunto e nella sfera sociale, così come il rapporto degli imprenditori con Piacenza attraverso interviste condotte negli scorsi mesi all’interno delle aziende.