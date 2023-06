I dipendenti delle aziende iscritte a Confapi potranno donare un’ora di lavoro a favore delle terre duramente colpite dall’alluvione.

L’associazione di categoria ha, infatti, lanciato, in accordo con Cgil, Cisl e Uil, un “Fondo di solidarietà per le popolazioni alluvionate”.

“Abbiamo deciso congiuntamente di sostenere attraverso un aiuto concreto le aziende e i lavoratori e le lavoratrici dei territori di Emilia Romagna e Marche colpiti dalla recente alluvione – spiegano – con un fondo nel quale confluiranno contributi da raccogliere attraverso la trattenuta volontaria di almeno un’ora di lavoro nella prima mensilità utile». Ora che poi l’azienda raddoppierà.

I contributi verranno raccolti tramite un “conto donazioni” attivo fino al 31 ottobre.

A questa importante iniziativa, si aggiungono quelle adottate dagli Enti bilaterali del sistema Confapi-Cgil, Cisl, Uil, Enfea ed Ebm, che hanno dato vita a un contributo straordinario da un milione di euro.

L’invito ai sindacati era arrivato da Confapi nazionale, presieduta dal piacentino Cristian Camisa, iniziativa subito raccolta e diffusa anche a Piacenza: “Si tratta di un’ulteriore ed importante segnale di vicinanza della nostra associazione ai territori colpiti dall’alluvione – commenta il presidente di Confapi Industria Piacenza, Giangiacomo Ponginibbi – e si affianca alla recente raccolta fondi realizzata tra i nostri associati, che ha visto diversi imprenditori accogliere da subito il nostro appello, permettendoci di destinare un’importante somma all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna”.

