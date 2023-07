Calendasco, nuova vita per le scuderie del castello e le scuole Gozzano grazie al Pnrr

È un giugno di cantieri milionari quello che si chiude per il Comune di Calendasco. Negli ultimi 15 giorni, infatti, sono stati pubblicati i bandi di gara per affidare due importanti cantieri finanziati dai fondi del Pnrr: i lavori di recupero delle scuderie del castello dal valore di circa 2 milioni 400mila euro e le opere di miglioramento sismico ed efficientamento energetico delle scuole “Guido Gozzano”, per 1milione 150mila euro.

Complessivamente si tratta di interventi per oltre 3 milioni e mezzo di euro. Un totale che sale ad oltre 4milioni 600mila euro se si aggiunge anche l’intervento di riqualificazione delle palazzine di Case popolari di Viale Matteotti, partito all’inizio dell’anno.

“Calendasco sta vivendo e vivrà sempre più nei prossimi mesi una stagione di lavori pubblici senza precedenti, destinata a cambiare il volto del paese, a renderlo più moderno e attrattivo: entro il 30 settembre saranno individuate le ditte incaricate di svolgere i lavori, che entreranno nel vivo con l’autunno”, spiega il sindaco Filippo Zangrandi.

“Un risultato frutto del grande impegno speso negli ultimi anni sul fronte progettuale, che ha visto in prima fila il personale del comune e un team di esperti che ha dimostrato grandi competenze e capacità”. Una squadra di 15 professionisti – guidata dall’architetto Vito Redaelli – ha curato il progetto di riattivazione delle scuderie; una di 10 la ristrutturazione della scuola, capitanata dall’architetto Stefano Campelli. Oltre agli architetti, tra le professionalità in campo anche ingegneri, progettisti di impianti, specialisti nella sicurezza e nell’antincendio, geologi, un’archeologa e un restauratore. Insieme per riqualificare e offrire una nuova vita a due edifici dal grande valore storico-culturale.