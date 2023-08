L’appello dal Fol in fest: “Basta parole, per la nostra montagna servono azioni”

Durante la seconda serata del Fol in fest, il festival della montagna, da Nibbiano sindaci e amministratori dei quattro comuni organizzatori hanno lanciato un messaggio chiaro: “Basta a una visione di montagna da Mulino Bianco e basta belle parole a cui non fanno seguito altrettante azioni concrete”.

Introdotti dal direttore artistico Paolo Verri, gli amministratori locali di Morfasso, Ferriere Ottone e Alta Val Tidone si sono confrontati con il consigliere regionale Gianluigi Molinari, con Giampiero Lupatelli (autore tra l’altro de La montagna del latte) e con l’imprenditore locale amministratore delegato di Allied Valter Alberici. “Basta difendere il territorio a parole e non con i fatti”, hanno chiesto gli amministratori locali.

Ma tra le mille difficoltà di una montagna che si popola solo da maggio a settembre, c’è chi, come l’imprenditore Alberici, in montagna ha saputo fare impresa: “È difficile – ha detto – la scegli se, come me, ci sei nato e se ne sei innamorato”.

