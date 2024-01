Stragliati: “In Italia 30% di aborti spontanei. Negli ospedali supporti psicologici”

“I dati Istat per l’Italia evidenziano un’ incidenza di aborto spontaneo che oscilla fra il 25 e il 30% delle gravidanze diagnosticate. Si tratta di un numero spaventoso, del quale si parla ancora troppo poco”. Lo ha detto mattina nel corso dell’assise dell’Assemblea legislativa, Valentina Stragliati, consigliere regionale Lega, che ha presentato una risoluzione – approvata all’unanimità – che impegna la Giunta Regionale “ad approfondire diagnosticamente i casi di morte in utero, intrapartum e postpartum, offrendo sostegno psicologico alle donne e ai loro partner colpiti da aborto spontaneo o morte in utero”.