Calano le imprese piacentine, perse 210 attività nel 2023. Male l’agricoltura

Calano le imprese nel Piacentino: la fotografia al 31 dicembre 2023 registra 25.585 imprese attive: 210 unità in meno rispetto all’anno precedente, quantificabile nel -0.8%.

Un dato, quest’ultimo, meno negativo rispetto a quello regionale (-1,5%) e sostanzialmente in linea con quello nazionale (-0,6%).

E’ l’analisi svolta dall’ufficio Studi e statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere-Movimprese.

I dati per settore – Analizzando le imprese attive per settore, si evidenzia che il commercio, con 5.543 imprese, è risultato in calo dell’1,7%; flessioni si sono poi registrate per l’agricoltura (4.398 imprese, in flessione del 4,6%), la manifattura (2.391 imprese, in calo dello 0,7%) e le attività di alloggio e ristorazione (1.854 imprese, in calo del 2,2%).

Le costruzioni, con 4.600 imprese, hanno invece segnato un aumento dell’1,6%.

I servizi alle imprese si sono attestati a quota 4.826 aziende, con una crescita dell’1,6% e tutti i segmenti in crescita, fatta eccezione per i trasporti e il magazzinaggio, ambito nel quale le aziende sono diminuite del 2,8%,

Tutti in crescita, poi, i diversi comparti che compongono l’ambito dei servizi alla persona, con un saldo a 1.843 imprese, in crescita dell’1,0%.

I dati per natura giuridica – Analizzando le imprese attive in base alla natura giuridica, le società di capitale attive a Piacenza, che rappresentano il 22,4% rispetto sul totale, sono risultate 5.742, in crescita del 2,8% rispetto al 2022. Le società di persone, (15,8% la quota sul totale delle imprese piacentine) si sono attestate a 4.050 unità, in calo del 2,6% rispetto al 2022. Infine, le imprese individuali, che rappresentano il 59,8% sul totale, sono risultate 15.298, in calo dell’1,7% rispetto al 2022.