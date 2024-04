Agricoltura piacentina, stato di salute e sfide future: se ne parla a “Nel mirino”

Qual è lo stato di salute dell’agricoltura piacentina? Una semplice domanda a cui è però dovuta una risposta composita. Proverà a darla “Nel mirino” questa sera su Telelibertà, quando alle 21 allo Spazio Rotative la conduttrice Nicoletta Bracchi e il giornalista Thomas Trenchi approfondiranno un tema che riguarda tutti noi da vicino.

Quello agricolo è infatti uno dei settori trainanti dell’economia piacentina, ragione per cui al tavolo saranno seduti un economista dell’Università Cattolica, Gabriele Canali, che si confronterà con Filippo Arata, presidente di Ainpo (Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli), Marco Profumo, del consorzio dei vini doc Colli Piacentini, e con Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza.

LE SFIDE DELL’AGRICOLTURA PIACENTINA

Si cercherà di capire quali sfide attendono la nostra agricoltura, capace di produrre delle autentiche eccellenze, ma costretta a fronteggiare la concorrenza di prodotti che giungono da altri Paesi, prodotti esteri spesso sottoposti a un numero minore di controlli. Si inquadrerà inoltre il tema dalla prospettiva del consumatore. Come fa quest’ultimo ad avere certezza della tracciabilità di quanto sta mangiando? A che punto è la battaglia per la trasparenza e quella per salvaguardare il Made in Italy?

NON SOLO POMODORI: ANCHE CEREALI, FORMAGGI E VINO

Domande a cui risponderanno gli ospiti, che porranno il focus in primis sulla coltivazione del pomodoro, ma anche su quella dei cereali e sulla produzione dei prodotti lattiero caseari e sui vini delle nostre valli. Una buona occasione per sedersi sul divano e guardare Telelibertà sorseggiando un calice di rosso. Di vino piacentino, naturalmente.