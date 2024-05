Castel San Giovanni, Stragliati guida il centrodestra: “Migliorerò la qualità di vita”

“Farò di tutto per migliorare la qualità di vita dei castellani”. Con queste parole Valentina Stragliati annuncia che si candiderà a guidare Castel San Giovanni per i prossimi cinque anni. Dopo settimane in cui veniva dato ormai per certo il suo nome come portabandiera del centrodestra, è arrivata la conferma ufficiale di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

La consigliera comunale e regionale leghista è la candidata sindaca di una lista prettamente politica, senza al momento apparentamenti con movimenti civici. Neppure con “Castello nel cuore”, che negli ultimi dieci anni aveva governato la città assieme ai partiti del centrodestra i quali invece ora, rotto quell’accordo, puntano su Stragliati.

LE DICHIARAZIONI DI VALENTINA STRAGLIATI

“Me lo hanno chiesto in tanti” dice Stragliati, da 15 anni in consiglio comunale. “Io per i miei concittadini ci sono e ci sono sempre stata. Ho sempre risposto a qualsiasi richiesta, messaggio, sollecitazione. Per tanti sono semplicemente Valentina, e per me l’impegno per la mia città e il servizio per i miei concittadini è la cosa più bella che si possa desiderare e io desidero farlo per migliorare la qualità di vita di Castel San Giovanni”.

Quarant’anni, sposata, psicologa e psicoterapeuta specializzata in psicopatologia forense e criminologia clinica, lavora come psicologa del servizio tutela minori per diversi comuni lombardi. I castellani la conoscono per il suo impegno politico e amministrativo.

Assessora durante il secondo mandato da sindaco di Carlo Capelli e poi con Lucia Fontana, ha gestito per 12 anni varie deleghe tra le quali cultura, disabilità, istruzione e politiche giovanili. Nel 2020 si è dimessa da assessora comunale (ma è rimasta consigliera) perché eletta in Regione con la Lega.

Nel frattempo è stata consigliera provinciale e vicepresidente della Provincia, incarichi lasciati per l’incarico a Bologna che, se sarà eletta sindaca, dovrà lasciare (in Regione comunque si voterà a breve). Ieri i partiti del centrodestra, che Stragliati si dice “onorata di rappresentare” hanno formalizzato con una nota il loro sostegno. “Valentina Stragliati – dice il deputato Tommaso Foti (FdI) – ha dato prova di serietà, preparazione e competenza, essendosi sempre impegnata per la crescita della sua città e per evitare che venisse defraudata, come si è tentato di fare, dell’ospedale.

Così continuerà a fare per dare al territorio la tangenziale che gli abitanti da tempo attendono”. Marcello Minari, segretario provinciale di Forza Italia, ritiene Stragliati “la migliore candidata che il centrodestra potesse esprimere”.

“Oggi – aggiunge – i partiti devono assumersi l’onere di governare, dialogando con le componenti civiche, ma anche manifestandosi apertamente”. Per il capogruppo e segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan, Valentina Stragliati “mette insieme competenza, capacità comunicativa e amministrativa” e “puntare su di lei significa avere la certezza che il futuro di Castello sarà segnato da freschezza, dinamismo e cambiamento”.