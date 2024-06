Variazione di bilancio, voto unanime in consiglio provinciale

È stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 che costituiva il più rilevante punto all’ordine del giorno del Consiglio Provinciale di ieri.

Votata all’unanimità, la variazione che ha ricevuto il placet dell’assemblea (riunitasi in forma mista, con partecipazione sia in presenza sia mediante piattaforma telematica) riguarda principalmente l’applicazione di avanzo di amministrazione per 3,9 milioni, l’applicazione di avanzo vincolato di parte capitale per 1,2 milioni, l’applicazione di avanzo destinato per 300mila euro (per finanziare la previsione di modificazioni al quadro economico di due interventi Pnrr) e l’applicazione di avanzo accantonato per 700mila euro.

I contenuti della variazione di bilancio

Numerosi ed eterogenei i contenuti della variazione: sono inclusi tra l’altro interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità, interventi relativi agli edifici scolastici di competenza dell’ente di Corso Garibaldi (ad esempio per manutenzione e miglioramento delle prestazioni energetiche), trasferimenti ai Comuni, restituzione di trasferimenti statali o regionali, incentivi da funzioni tecniche e utilizzo fondo innovazione tecnologica.

La variazione include anche l’aumento delle previsioni riferite alla previsione di trasferimenti dallo Stato per fronteggiare – in relazione agli appalti pubblici – gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, l’aumento delle previsioni riferite alle entrate tributarie per 170mila euro e la riduzione delle previsioni di entrata riferite a sanzioni per violazioni del Codice della strada per 650mila euro.

Legittimità del debito fuori bilancio

Il Consiglio Provinciale ha votato all’unanimità anche il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dovuto a due recenti sentenze esecutive, una del Consiglio di Stato e una del Giudice di pace di Piacenza.

Il quarto punto inizialmente incluso nell’ordine del giorno, relativo al Collegio dei revisori della Provincia di Piacenza, è stato ritirato e sarà esaminato in un prossimo Consiglio Provinciale.