Elezioni a Zerba, due candidati per il comune più piccolo della regione

1 «Nell’Unione dei Comuni alte valli Trebbia e Luretta molti servizi sono stati già accorpati negli ultimi anni, ad esempio la Protezione civile e i servizi sociali. Unire le forze significa di certo a mio avviso avere più peso nei confronti degli enti preposti. In passato questo progetto non è stato realizzato, con la conseguente perdita di finanziamenti, ma non è detto che in futuro la posizione non possa essere rivista. Dare vita ad un progetto di fusione e di sinergia, infatti, non significa perdere la nostra identità ma potrebbe rivelarsi invece un’opportunità per spalmare costi, risorse e anche per cogliere nuove opportunità nel campo ad esempio dello sviluppo economico e turistico».

2 «Ovviamente sono a conoscenza dei costi; prima di decidere di candidarmi a sindaco mi sono ampiamente documentato sulle sfide che, se eletto, dovrò affrontare. Purtroppo questo punto ci ricollega a quanto detto sopra e cioè che i piccoli Comuni – gli stessi che hanno scelto tempo fa di non fondersi – hanno certamente più difficoltà nella gestione delle manutenzioni, ma credo sia proprio in questi frangenti che emerga la capacità di un amministratore. È necessario ottimizzare le risorse, evitare gli sprechi e soprattutto fare rete. Solo in questo modo sarà possibile una gestione puntuale ed efficace della “cosa pubblica”».

3 «Vorremmo realizzare un “Museo diffuso”, attraverso l’installazione di un’essenziale cartellonistica, anche con rimandi a contenuti multimediali audio-video, che connetta la rete dei sentieri, la storia e il patrimonio immateriale che caratterizzano Zerba e le sue frazioni, dal punto di vista etnografico e naturalistico. Vogliamo creare una narrazione che sia risorsa culturale e di memoria per coloro che qui hanno le proprie radici e per i viaggiatori di passaggio, compiendo un’azione che valorizzi e comunichi l’unicità e l’identità delle nostre terre, del nostro passato e del nostro presente».