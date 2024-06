Elezioni comunali a Calendasco: una sfida che si ripete, le interviste

1 « I tanti cantieri avviati negli ultimi cinque anni stanno permettendo un salto di qualità al nostro Comune, grazie ad 8 milioni di euro di risorse ottenute da vari bandi. Spazi ed edifici prima non utilizzati si sono riqualificati per fornire nuovi servizi: il centro prelievi, il Castello, le Scuderie, i parchi gioco nelle frazioni. Ora si sta lavorando per la nuova piazza di Boscone. È stato come accendere la luce in luoghi che prima erano spenti. Massimo impegno è stato poi dedicato a far crescere la coesione sociale, il senso di appartenenza alla comunità e l’inclusione, con progetti innovativi».

2 « La nuova “tangenziale” tra Campadone e la strada di Mezzano è quasi pronta: dopo il necessario periodo di consolidamento della strada, nei prossimi mesi sarà aperta al traffico e consentirà di alleggerire il transito di mezzi in paese. Sulle strade comunali sorgeranno nuovi dossi, a partire dalla via della Bonina, per poi continuare lungo altri punti critici. Si sta inoltre dialogando con la Provincia perché consenta la realizzazione di piattaforme rialzate sulle Provinciali, ad esempio nel centro di Calendasco, dove le norme non consentono dossi».

3 « Bellezza naturale e sicurezza idraulica. I nostri fiumi sono ricchezze importanti per il territorio e serve continuare a valorizzarli. Nei cinque anni passati si sono svolte camminate, iniziative di pulizia ambientale, orienteering, letture all’aria aperta sul Trebbia e numerose attività legate alla Via Francigena al Guado di Sigerico, tra cui il Valtidone Festival con concerto sul Po al tramonto. Tutte iniziative di successo, così come la Fiera, che ha valorizzato i giri in barca sul Grande Fiume. Nei prossimi anni migliorerà la ciclabile lungo il Po, con 100mila euro di finanziamento ottenuti dal Ministero dell’Ambiente».