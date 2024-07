Perfezionato l’acquisto, al Gruppo Hera il 70% di TRS Ecology di Caorso

Una realtà al servizio dell’economia circolare sempre più vicina alle imprese e ancora più focalizzata sulla protezione ambientale: è stato perfezionato con questo orizzonte l’acquisto da parte di Herambiente Servizi Industriali (controllata da Herambiente, a sua volta parte del Gruppo Hera) del 70% di TRS Ecology di Caorso, realtà di 70 lavoratori focalizzata sul trattamento e recupero dei rifiuti industriali, che conta attualmente un parco di circa 2.700 clienti. Il closing fa seguito all’accordo vincolante siglato dalle parti lo scorso 25 gennaio ed è stato reso possibile al verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste in fase preliminare.

TRS Ecology è la newco in cui TRS Ecologia (di proprietà della famiglia Dodici) ha conferito il ramo d’azienda afferente alla piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali situata a Caorso alla cui guida, con il ruolo di amministratore Delegato, sarà Claudio Dodici.

Sarà il nuovo assetto societario a governare l’importante evoluzione che interesserà la piattaforma di Caorso nei prossimi mesi. Verranno, infatti, ottimizzati e riorganizzati gli spazi di stoccaggio e introdotte nuove linee di trattamento destinate a incrementare le opportunità di recupero e produzione di materie prime seconde dai rifiuti in ingresso. L’intervento, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2027, vedrà l’utilizzo di tecnologie innovative finalizzate anche a migliorare ulteriormente i profili di protezione ambientale e sicurezza per i lavoratori, in linea con le best practices europee.