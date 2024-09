Atlante demografico della Provincia: “Popolazione in crescita grazie agli stranieri”

Qual è stata l’evoluzione demografica della provincia di Piacenza e dei suoi Comuni negli ultimi 150 anni e oltre, a partire dal 1861? E soprattutto qual è l’apporto che quello che possono sembrare solamente numeri e grafici possono dare all’economia e alla gestione del territorio oggi?

Domande alle quali risponde l’Atlante statistico demografico realizzato dalla Provincia di Piacenza, grazie al lavoro della studentessa della facoltà di statistica dell’Università Milano Bicocca, Martina Pedrazzini, che proprio la settimana scorsa si è laureata chiudendo il primo step della triennale.

Una indagine utile per entrare nei sistemi complessi e interconnessi delle relazioni tra economia, società e politica, ma anche per stimolare la discussione su cause e conseguenze di questi processi evolutivi e migratori.

schede informative comune per comune

L’Atlante va proprio in questa direzione. Si tratta di 47 schede informative, una per ogni comune più il livello provinciale, che riportano – attraverso la rappresentazione in tabelle e grafici – i principali dati demografici a partire dal 1861, il primo censimento nell’anno dell’unità d’Italia, fino ad oggi, e che si caratterizzano per un livello di dettaglio molto elevato, restituendo moltissime informazioni sulle caratteristiche della popolazione piacentina, come vedremo tra breve nella presentazione.

la sintesi

Nella città e nella provincia di Piacenza la popolazione risulta complessivamente in crescita, grazie alla popolazione straniera.

Il saldo naturale risulta negativo in tutti i comuni della provincia, mentre il saldo migratorio totale risulta positivo nella maggior parte dei comuni della provincia, valore determinato in particolare dalla componente estera.

L’andamento della popolazione cambia in base alle diverse fasce altimetriche del territorio della provincia di Piacenza

a disposizione di tutti

L’atlante statistico demografico dei comuni piacentini è a disposizione di tutta la comunità piacentina con lo scopo di aiutare gli enti locali piacentini – e specialmente quelli di dimensione minore – nell’esercizio della loro funzione, che ha assunto anche a livello comunale una particolare valenza.

utile ai comuni

Le informazioni contenute nell’Atlante demografico saranno infatti di grande utilità non solo nella produzione dei quadri informativo-statistici da inserire nei documenti strategici che i comuni sono tenuti a presentare (come il DUP, il documento unico di programmazione annuale, o i quadri conoscitivi dei Piani Urbanistici Generali previsti dalla legge urbanistica regionale), ma anche per il soddisfacimento di esigenze conoscitive specifiche a livello demografico e socio-economico, ad esempio per calibrare un particolare servizio rivolto ai cittadini.