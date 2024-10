Regionali, sorteggiato l’ordine di comparizione sulla scheda elettorale

Sarà il Movimento 5 stelle, nella coalizione che sostiene Michele de Pascale, il primo partito che troveremo sulla scheda elettorale. Chiuderà invece “Emilia Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, in supporto alla candidatura di Federico Serra, a chiudere l’elenco. In mezzo tutte le altre liste. Nei giorni scorsi l’ufficio circoscrizionale elettorale, composto dai magistrati Antonino Fazio, Stefano Aldo Tiberti e Isabella Farini, si è riunito in tribunale per sorteggiare l’ordine delle liste che compariranno sulla scheda elettorale nelle consultazioni del 17 e 18 novembre prossimi. Le operazioni si sono svolte con l’assistenza del dottor Nicola Arena e alla presenza dei delegati delle liste (Dario Conti, Daniele Gardi, Stefano Forlini, Lucia Anelli, Giorgia Buscarini, Claudia De Monti e Cristina Valla).

L’ordine sulla scheda elettorale

Come già riferito, il nome del primo candidato a governatore che comparirà sarà quello di Michele de Pascale, portacolori del centrosinistra. Cinque le liste che lo appoggiano. L’ordine sarà questo: Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Civici-de Pascale presidente, Emilia Romagna Futura.

Il secondo nome dell’aspirante governatore è Elena Ugolini del centrodestra: la prima lista che comparirà sarà quella di Fratelli d’Italia, seguita da Forza Italia, dalla civica Rete civica-Ugolini presidente e Lega.

Poi Luca Tedori con la lista Lealtà, verità e coerenza (in questo caso comparirà solo il simbolo perché non è stata depositata la lista di candidati per la nostra circoscrizione).

Infine chiude Federico Serra con la lista Emilia Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro.

la scheda

La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta avviene in un’unica scheda di colore arancio. I nomi dei candidati sono riportati sulla scheda con una casella a fianco: l’elettore deve soltanto tracciare un segno sul riquadro. Sulla scheda, per ogni lista ci sarà l’elenco dei candidati e delle candidate in ordine alternato di genere. L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno nella casella posta a fianco del nome del candidato. Se l’elettore esprime due preferenze, devono riguardare candidati di genere diverso.