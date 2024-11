Elezioni, Ricchetti e Rosato: “Rilancio del nucleare nella strategia energetica”

No al campo largo a livello nazionale, sì alla grande coalizione in Emilia-Romagna a sostegno di Michele De Pascale. Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, assieme al capogruppo alla Camera Matteo Richetti, ospiti oggi, sabato 9 novembre, al point della lista Emilia-Romagna Futura, ribadiscono il concetto: “Per le regionali abbiamo aderito ad una coalizione di centro-sinistra che è imperniata su un programma condiviso e su un candidato che è un riformista vero, ma il come vincerà De Pascale sarà decisivo per il futuro”.

“Se vincerà il massimalismo – prosegue Richetti – resteremo in balia della propaganda, se vince il riformismo avremo la possibilità di mettere in fila risposte concrete, a partire dal rilancio del nucleare nella strategia energetica”. Attenzione poi all’equilibrio tra sgravi fiscali alle imprese e qualità dei servizi pubblici, dalla sanità alla formazione professionale, che sono competenze della Regione.

Nel piacentino, la lista Emilia-Romagna Futura candida Fabrizio Faimali, Clarissa dell’Aquila, Lucilla Mori e Damiano Iulio.