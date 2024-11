Enrico Letta a Piacenza: “Gli schiaffi di Liguria e Stati Uniti non devono farci abbattere”

I due schiaffi in Liguria e negli Stati Uniti “non devono farci abbattere”. In Emilia Romagna “bisogna vincere tassativamente, anzitutto per dare continuità al buon governo di questi anni”. L’ex premier Enrico Letta è intervenuto alla cooperativa Geocart per sostenere la campagna elettorale del Partito Democratico, in provincia rappresentato da Lodovico Albasi, Michela Cuccheti, Luca Quintavalla e Viriginia Zilli.

L’invito di Letta è stato anzitutto quello di andare a votare per arginare la disaffezione alla politica dei cittadini. E se i sondaggi danno Michele de Pascale favoritissimo, per Letta il discorso non è affatto chiuso. “I giochi li fanno gli elettori nelle urne, bisogna correre fino all’ultimo. È fondamentale avere una larga partecipazione, temo soprattutto un’addormentarsi rispetto a un appuntamento elettorale che invece è decisivo”.