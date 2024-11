Elena Ugolini: “I Cau toppa a un vestito vecchio, per la montagna servizi e incentivi”

“Valorizzare i professionisti della salute perché con loro si ripensi a un servizio che deve arrivare alla presa in carico vera di ogni singolo paziente” questa la sfida di Elena Ugolini, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna per il centrodestra.

La riforma sanitaria è infatti al centro del programma sostenuto dalle quattro liste a favore di Elena Ugolini: “Noi dobbiamo essere efficienti ed efficaci nella spesa sanitaria – le sue parole -, dobbiamo rafforzare la medicina territoriale, l’assistenza domiciliare, la medicina generale di base, la medicina pediatrica e far sì che negli ospedali arrivino solo le persone che hanno problemi acuti”.

Qual é il pensiero di Elena Ugolini riguardo i Cau, centri di assistenza e urgenza? “Sono stati una toppa messa a un vestito vecchio – la risposta della candidata sostenuta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Rete civica -, che hanno aumentato la spesa in maniera non efficace e che avremmo dovuto utilizzare quelle risorse per rafforzare la presenza dei medici di medicina in generale e gli strumenti che hanno a disposizione sia in pianura che in montagna”.

A proposito di montagna per Ugolini “i territori montani vanno messi al primo posto, noi dobbiamo investire sia dal punto di vista della mobilità, ma anche dei servizi educativi e sanitari e della digitalizzazione, oltre che valorizzare la presenza degli agricoltori aiutandoli e sostenendoli dal punto di vista fiscale”.