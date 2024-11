Lo studio sulla montagna piacentina: in 10 anni persi 400 addetti e 117 imprese

Lo spopolamento residenziale ed economico della montagna è uno dei grandi problemi che deve affrontare il territorio piacentino.

In dieci anni sono spariti 400 addetti che lavoravano nel piccolo commercio e nella manifattura e 117 imprese.

Ma non tutto è perduto. Qua e là arrivano i nomadi digitali – architetti, designer, informatici – a colonizzare luoghi di intatta meraviglia e rapida connessione Internet.

E i prossimi bandi del Gal, il gruppo di azione pubblico-privato, promettono di fornire a inizio 2025 l’accelerata che serve, accompagnando a fondo perduto la nascita di start up locali. Ammonta a 11 milioni il tesoretto disponibile per il piano strategico da gestire su 4 anni, con un forte coinvolgimento locale per le cosiddette aree “leader”.

Con risorse a fondo perduto che arrivano anche a 35mila euro.

la ricerca del lel dell’università cattolica

Ma chi sta meglio? Nell’emorragia di presidi, sono quei Comuni dove la manifattura di medie imprese resiste, a Bobbio la Gamma, Buzzi Unicem a Lugagnano, Allied Internazionale nell’Alta Valnure. E sparpagliati in modo più molecolare, ecco giovani che fanno prodotti nuovi come la raccolta della lavanda, l’apertura di agriturismi, l’apicoltura.

Qualche ritorno c’è già.

È il distillato che emerge dalla fotografia scattata da Lel, il Laboratorio di economia locale dell’università Cattolica sull’arco di un decennio (2012- 2022), e coinvolge i Comuni di Alta Valtidone, Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Ottone, Piozzano, Travo, Vernasca e Zerba.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ