Serra: “Gli altri aumentano la spesa militare, noi puntiamo alla sanità pubblica”

“Il carovita che colpisce lavoratori e lavoratrici è un tema centrale perché l’economia di guerra portata avanti da destra e sinistra produce devastazione e sfruttamento, portando via risorse alla sanità pubblica e alla tutela ambientale”. Ha le idee chiare sulle problematiche che affliggono la nostra regione Federico Serra, candidato presidente per la lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”.

Serra, 33enne di Bologna, è ritornato nella tarda mattinata di oggi, martedì 12 novembre, a Piacenza per incontrare i sostenitori locali della lista nata dall’unione tra Potere al popolo, Partito comunista italiano, e Rifondazione comunista.

“Destra e sinistra discutono sulla sanità, ma entrambi votano per l’aumento della spesa militare che sottrare risorse alla sanità – il Serra pensiero -. Il territorio negli ultimi anni è stato devastato dalla chiusura di presidi sanitari proprio nelle periferie geografiche e sociali della regione. I Cau sono stati un’operazione esclusivamente politica per mostrare un cambiamento di un involucro vuoto che non c’è stato, vanno quindi modificati rimettendo al centro il diritto alla salute di tutti, anche di chi vive lontano dai centri abitati più grandi”.

Per le elezioni in Emilia-Romagna urne aperte domenica 17 e lunedì 18 novembre.