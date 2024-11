Il Gruppo Giglio investe 150 milioni di euro e riacquista la maggioranza di Deenova

Importanti novità per l’economia piacentina sono state presentate alla sede di Confindustria nella mattinata di mercoledì 27 novembre.

Il Gruppo Giglio rilancia le proprie iniziative imprenditoriali con tre operazioni dal valore complessivo di 150 milioni di euro: ha riacquisito la maggioranza di Deenova, implementato un piano di investimento in Santa Teresa Energy ed è entrato nell’azionariato della reggiana Comer Industries. Lo hanno annunciato i vertici della holding durante la conferenza stampa.

“La storia imprenditoriale del Gruppo Giglio, che attualmente vanta un portafoglio di 500 milioni circa, ha come riferimento centrale l’attenzione all’innovazione e, soprattutto, alle persone. Ogni scelta imprenditoriale del Gruppo ha avuto, ed ha, come presupposto il coinvolgimento nel progetto di chi ha il giusto mix di esperienza, capacità e volontà e un forte radicamento territoriale. Sulla base di questi presupposti, a tre anni dalla cessione al fondo EQT di Antas Spa (oggi Getec, società tutt’ora profondamente radicata sul territorio piacentino ove ha mantenuto la sua sede e che occupa oltre 1.100 dipendenti) il Gruppo Giglio rilancia le proprie iniziative imprenditoriali in tre direzioni che vedono, tutte, persone e innovazioni al loro centro”.

Riacquisita la maggioranza di Deenova

Il Gruppo ha raggiunto un accordo per riacquisire dal Fondo HIG la maggioranza di Deenova srl, azienda che occupa 250 dipendenti e che ha sede e stabilimento a Gragnanino.

Presente anche in Francia con unità produttive e in altri 7 Paesi europei con i propri prodotti, Deenova è una azienda specializzata nella gestione informatizzata del farmaco in confezioni monodose e nella razionalizzazione delle spese nei dispositivi medici. Attualmente i suoi impianti e servizi sono presenti in 100 ospedali europei. Gli altri azionisti che accompagnano il Gruppo nel reinvestimento in Deenova srl sono il Fondo Equiter Infrastructure II (fondo finalizzato allo sviluppo di progetti infrastrutturali in Italia con significativi profili di innovazione e impatto gestito da Ersel Asset Management SGR con Equiter S.p.A. e con la partnership strategica di Cassa Depositi e Prestiti) e il Fondo APEI (Gruppo Amundi controllato da Crédit Agricole).

Investimenti in Santa Teresa Energy

Il Gruppo ritorna ad investire anche nel settore dell’efficientamento energetico con la startup Santa Teresa Energy srl che occupa 100 dipendenti e che eredita l’esperienza storica del Gruppo Giglio nel settore della gestione calore e della pubblica illuminazione. L’ambizioso obiettivo del Gruppo Giglio prevede investimenti per circa 60 milioni di euro da realizzarsi nell’ambito del settore dell’efficienza energetica, e più in generale nella transizione ecologica (Partenariato Pubblico Privato).

Gruppo Giglio nell’azionariato dI Comer Industries

Il Gruppo è entrato nell’azionariato di Comer Industries (in pieno accordo con la Famiglia Storchi, fondatrice e guida della società che ne condivide l’attenzione per l’innovazione e le persone). Realtà reggiana leader mondiale della trasmissione di potenza, Comer società quotata al segmento Euronext della Borsa Valori di Milano, è presente nel mercato globale con 11 stabilimenti nel mondo e 4.000 dipendenti. La nomina di Sergio Giglio nel CdA di Comer consolida l’alleanza tra le società per un investimento con una visione di lungo periodo.

L’investimento complessivo previsto per le tre iniziative è di circa 150 milioni di euro e sarà sostenuto dalla Holding del Gruppo e dal Gruppo Crédit Agricole.