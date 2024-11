Lavori per 1,3 milioni sulle strade provinciali. Attenzione a sicurezza per i motociclisti

Aperto dall’ufficializzazione delle deleghe da parte della presidente Monica Patelli, accolte con soddisfazione da consigliere e consiglieri, il Consiglio Provinciale di mercoledì 27 novembre si è occupato anche di viabilità e di edilizia scolastica.

L’assemblea ha votato all’unanimità la proposta relativa alle modalità di impiego delle risorse messe a disposizione dal recente Decreto Ministeriale per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria: la somma assegnata alla Provincia di Piacenza – pari a euro 1.269.172, suddivisi nelle annualità dal 2025 al 2029 – sarà utilizzata dando priorità ai dispositivi di ritenuta stradale, con particolare riferimento a quelli per la sicurezza per i motociclisti.

dove saranno gli interventi

Gli interventi di adeguamento e/o integrazione di questi dispositivi di sicurezza lungo la rete viaria provinciale riguarderanno nel 2025 la Val Trebbia (per 241mila euro), nel 2026 la Val Nure (per 231mila euro), nel 2027 la Val d’Arda (per 252mila euro), nel 2028 la Val Tidone (per 259mila euro) e nel 2029 le strade di pianura (per 284mila euro).

modifiche al programma triennale OPERE PUBBLICHE

Unanime anche l’ok del Consiglio ad alcune modifiche al Programma triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026, con i relativi riflessi contabili.

In sostanza stati spostati dal 2024 al 2025 una serie di interventi sulla viabilità provinciale e sono stati leggermente ritoccati all’insù gli importi per alcune opere, tra le quali il nuovo ingresso e la palestra da realizzare per il plesso scolastico nell’area ex Pontieri a Piacenza, la riqualificazione – per la nuova sede dell’istituto per geometri “Tramello” – dell’ex comando provinciale VVFF di viale Dante, sempre nel capoluogo, e la costruzione di un nuovo edificio ad uso didattico per il Centro Scolastico Medio Superiore di Fiorenzuola.