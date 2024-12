Ricerca Confcommercio: per i piacentini 300 euro di budget per i regali di Natale

Inflazione, bollette più alte e affitti più cari, ma al Natale non si rinuncia. Secondo la ricerca di Confcommercio e Format Research sulle intenzioni di acquisto dei piacentini, per l’81% degli intervistati, 230 persone, non si può rinunciare ai festeggiamenti natalizi, nonostante sia un momento particolarmente difficile dal punto di vista economico.

Il 74% delle persone intervistate ha dichiarato che terrà bene a mente il carovita degli ultimi mesi prima di decidere le spese per le feste natalizie. Il 23%, invece, ritiene di spendere gli stessi soldi del Natale di un anno fa.

Per l’87% del campione intervistato il budget destinato ai regali non supererà i 300 euro, il 13% pensa invece di spendere di più. Secondo lo studio, i piacentini spenderanno in media 210 euro, mentre il 2,4% si prodigherà oltre i 1000.

I regali che andranno per la maggiore saranno quelli culinari, l’83% regalerà prodotti tipici del territorio. Solo il 55% degli intervistati dichiara che farà regali ai più piccoli. Non solo cibo e giochi per bambini, anche il classico libro sarà ricorrente sotto gli alberi di Natale dei piacentini, compresi quelli in forma digitale.

Per il 72% dei partecipanti al sondaggio, si valuterà sia l’acquisto online, che quello nei negozi, che siano esercizi di quartiere o centri commerciali.

Sebbene la fatica sia tanta per far quadrare spese e bollette, il 43% intervistato da Confcommercio reputa le spese di Natale necessarie, il 33% la pensa allo stesso modo, ma ne farebbe a meno, mentre per il 21% è del tutto inutile.